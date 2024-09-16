В России может появится ответственность за мошенничество с помощью дипфейков

В России хотят ввести уголовную ответственность за мошенничество с использованием дипфейков, об этом 16 сентября пишут "РИА Новости" со ссылкой на законопроект главы комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Уже существующую статью о мошенничестве (ст.159 УК РФ) дополнят частью о преступлении, совершенном с использованием изображения или голоса потерпевшего.

Наказание могут вынести разное за использование дипфейков – штраф до 400 тысяч рублей или в размере зарплаты на период до двух лет, обязательные, исправительные или принудительные работы, лишение свободы на срок до шести лет.

Также в нескольких статьях появится дополнительный признак о применении дипфейков. Речь идет о статьях о клевете, мошенничестве, вымогательстве и многих других.

Фото: ЗАКС.Ру