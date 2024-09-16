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Новости 13:16

В Выборгском районе за пять лет на 23% снизилась повреждаемость тепловых сетей

фото ЗакС политика В Выборгском районе за пять лет на 23% снизилась повреждаемость тепловых сетей

ГУП "ТЭК СПб" продолжает работу над улучшением надежности теплоснабжения в Выборгском районе Петербурга, об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

За пять лет предприятию удалось снизить удельную повреждаемость тепловых сетей более чем на 23%, благодаря увеличению объемов профилактических работ.

В течение следующих пяти лет планируется комплексная модернизация теплоэнергетических объектов района. До 2028 года будет проведена замена 224,5 км тепловых сетей, реконструкция 19 тепловых пунктов, а также обновление котельных.

В этом году будут завершены ключевые работы по повышению надежности теплоснабжения для более чем 41 тысячи жителей. Планируется реконструкция сетей на участках от 8-й Выборгской котельной, обновление тепломагистрали на проспекте Тореза и сети от котельной на проспекте Энгельса, а также модернизация центрального теплового пункта на улице Хошимина. 

Фото: ЗАКС.Ру


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