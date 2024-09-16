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Новости 14:23

Кабмин одобрил проект о запрете усыновления детей гражданами стран, где разрешена смена пола

фото ЗакС политика Кабмин одобрил проект о запрете усыновления детей гражданами стран, где разрешена смена пола

В правительстве России поддержали законопроект, согласно которому граждане стран, где разрешена смена пола, не смогут усыновлять детей из РФ, об этом 16 сентября пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно документу, усыновлять детей из России не смогут граждане Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Эстонии.

Также в правительстве отметили, что законопроект нуждается в доработке при подготовке к рассмотрению Государственной думой во втором чтении.

Фото: ЗАКС.Ру


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