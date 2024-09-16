Прошедшая половина сентября оказалась самой теплой за время погодных наблюдений

Первая половина сентября 2024 года оказалась самой теплой в Петербурге за всю историю погодных наблюдений, сообщил 16 сентября главный синоптик города Александр Колесов. Средняя температура половины месяца составила +19,9 градуса по Цельсию.

На втором месте находится первая половина сентября 1938 года со средней температурой на уровне +17,5 градусов. В 1955 и 2023 годах средняя температура составила +17 градусов.

Всего с начала месяца в Петербурге выпало 9 % от нормы осадков, отметил Колесов. По его словам, нынешний сентябрь может оказаться одним из самых засушливых в городе. В то же время в сентябре 1999 года в Петербурге вовсе не было осадков, а в 2014 году выпало только 1,5 мм дождя.

Солнце светило в сентябре 124 часа. Это максимальная продолжительность солнечного сияния за последние 60 лет.

Фото: ЗАКС.Ру