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Прошедшая половина сентября оказалась самой теплой за время погодных наблюдений

фото ЗакС политика Прошедшая половина сентября оказалась самой теплой за время погодных наблюдений

Первая половина сентября 2024 года оказалась самой теплой в Петербурге за всю историю погодных наблюдений, сообщил 16 сентября главный синоптик города Александр Колесов. Средняя температура половины месяца составила +19,9 градуса по Цельсию.

На втором месте находится первая половина сентября 1938 года со средней температурой на уровне +17,5 градусов. В 1955 и 2023 годах средняя температура составила +17 градусов.

Всего с начала месяца в Петербурге выпало 9 % от нормы осадков, отметил Колесов. По его словам, нынешний сентябрь может оказаться одним из самых засушливых в городе. В то же время в сентябре 1999 года в Петербурге вовсе не было осадков, а в 2014 году выпало только 1,5 мм дождя.

Солнце светило в сентябре 124 часа. Это максимальная продолжительность солнечного сияния за последние 60 лет.

Фото: ЗАКС.Ру


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