В Петербурге предоставят "социальных нянь" многодетным семьям участников СВО

Многодетные семьи участников СВО из Петербурга смогут получать услуги "социальных нянь", сообщили 16 сентября в администрации губернатора. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Беглов.

Услуга по кратковременному присмотру за ребенком предназначена для детей в возрасте до трех лет. Как сообщается, предоставлять ее будут в объеме, установленном индивидуальным планом с учетом потребностей получателя.

""Социальная няня" будет присматривать за малышами от одного до трех раз в неделю. Один визит рассчитан на два часа. Максимальный объем предоставления услуги — до шести часов в неделю", — уточнили в Смольном.

Время работы "социальных нянь" планируется подстраивать под потребности каждой семьи.

Фото: ЗАКС.Ру