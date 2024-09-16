Рябоконь предложил наказывать за фальсификацию продуктов

Депутат Заксобрания Андрей Рябоконь предложил дополнить Уголовный кодекс статьей об ответственности за фальсификацию продуктов, предает 16 сентября "Парламентская газета". Наказывать по статье планируется как изготовителей, так и продавцов фальсифицированных продуктов и детских непродовольственных товаров.

В качестве наказания для производителей предлагаемая статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом от 500 тысяч до трех миллионов рублей. Продавцов Рябоконь предложил наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от 500 тысяч до двух миллионов рублей.

Под фальсифицированными товарами депутат понимает те, чьи характеристики не соответствуют требованиям законодательства, или же информация о которых не соответствует действительности.

"Я хожу в сетевые магазины и сам ощущаю, что некоторые привычные продукты стали менее качественными. Мои субъективные ощущения подтверждают друзья и родственники, а также данные независимых исследований потребительских НКО и заявления экспертов", — отметил Рябоконь.

Фото: ЗАКС.Ру