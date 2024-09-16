Кабмин утвердил правила выплаты остатка маткапитала

Российское правительство утвердило правила выплаты остатка материнского капитала семьям в виде единовременной выплаты, сообщили 16 сентября в пресс-службе кабмина. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет об остатках средств, величина которых не превышает 10 тысяч рублей. Семьи, которым положена единовременная выплата, будут оповещены Фондом пенсионного и социального страхования через портал госуслуг. От них будет требоваться заполнить заявление и отослать его в фонд.

"Средства поступят на банковский счёт одного из родителей в течение пяти рабочих дней после того, как фонд примет решение о назначении выплаты", — говорится в сообщении правительства.

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