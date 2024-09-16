На Коломяжском и Комендантском проспектах обустроят выделенные полосы

В Приморском районе Коломяжский и Комендантский проспекты оборудуют выделенными полосами для общественного транспорта, рассказали 16 сентября в петербургском комитете по транспорту. Выполнением работ займется ООО "Зебра Северо-Запад".

На Комендантском проспекте планируется модернизировать три светофора и обустроить выделенные полосы для движения автобусов и троллейбусов между Арцеуловской аллеей и Комендантской площадью. На Коломяжском проспекте работы развернутся на участке от Парашютной до Аэродромной улицы. Помимо обособления выделенных полос, там подрядчику предстоит модернизировать два светофора и установить еще один.

Ожидается, что организация приоритетного движения позволит ускорить движение 30 маршрутов общественного транспорта. Сами работы должны завершиться до конца июня 2025 года.

Фото: ЗАКС.Ру