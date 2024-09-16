Беглов пообещал передать спецавтомобили семьям участников СВО

Семьям раненых участников СВО в Петербурге передадут специальные автомобили, заявил 16 сентября губернатор Александр Беглов. По его словам, машины были куплены городскими предпринимателями для передачи в дар.

"По нашему заказу, для них подготовлены специально оборудованные автомобили. Петербургские компании приобрели их у производителя. Мы передадим их семьям героев специальной военной операции", — рассказал Беглов в эфире "Радио России".

О том, сколько было закуплено автомобилей, губернатор не сказал. Также он не уточнил, когда планируется передавать машины семьям участников СВО.

Фото: ЗАКС.Ру