Депутаты ЗакСа высадили яблони в Приморском районе

Депутаты Заксобрания посадили 16 сентября 30 яблонь в Парке 300-летия Петербурга на территории Приморского района, фотографиями с мероприятия поделился в своем Telegram-канале спикер городского парламента Александр Бельский. Политик отметил, что деревья были посажены в честь предстоящего юбилея ЗакСа, которому в этом году исполняется 30 лет.

"В Парке 300-летия появились "парламентские яблони". Деревья высадили специально к юбилею Законодательного собрания, который будем отмечать в декабре. Всего 30 саженцев — по одному за каждый год работы ЗакСа", — написал Бельский.

Спикер добавил, что выбор саженцев яблони был неслучаен. По его словам, депутаты стремятся к тому, "чтобы работа парламента была такой же плодоносной, как эти деревья". Также Бельский поведал о том, что уже представляет себя гуляющим по парку с внуками, которым он планирует рассказывать о ЗакСе.

Фото: Спикер Бельский / Telegram