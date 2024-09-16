Лилия Судьина возглавила МО № 72

Бывший депутат МО "Ивановский" Лилия Судьина стала главой МО № 72, говорится в сообщении, опубликованном 16 сентября в официальном паблике муниципалитета во "ВКонтакте". В состав совета Судьина была избрана от "Единой России".

"За неё отдали свои голоса 16 депутатов, за Алексея Балашова два депутата", — говорится в распространенном посте.

Заместителем главы был избран Максим Воронин, получивший на выборах мандат как самовыдвиженец.

Судьина родилась в Липецке, в Петербурге окончила медицинскую академию им. И.И. Мечникова. В 2024 году пыталась баллотироваться на выборах губернатора, однако не была зарегистрирована. На момент избрания в МО № 72 занимала должность директора в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Фрунзенского района.

Прежний глава муниципалитета Павел Швец опубликовал в понедельник видео, на котором он вынимает листок со своим именем из таблички на двери в свой бывший кабинет. "Работу закончил!" — подписал он пост. В прошедших муниципальных выборах Швец не участвовал.

Фото: Лилия Судьина / "ВКонтакте"