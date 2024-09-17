В Петербурге 17 сентября станет последним по-летнему теплым днем

В Петербурге пройдет последний по-летнему теплый день осени, об этом 17 сентября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием гребеня антициклона. Из-за этого в городе будет сухая погода, а за счет уменьшения облаков, воздух будет лучше прогреваться.

Воздух прогреется до +24…+26 градусов. Ветер юго-западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

Синоптик отметил, что 17 сентября может быть побит уже шестой температурный рекорд сентября в Петербурге.

В среду, 18 сентября, осадков не ожидается, а температура воздуха сильно понизится – до +22 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру