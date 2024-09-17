ЛГБТ*-активист признался в убийстве петербургского политактивиста Виталия Иоффе

В Калининском районе Петербурга активиста Виталия Иоффе нашли зарезанным в квартире, об этом 17 сентября пишет "Фонтанка.ру".

В полицию Выборгского района Ленинградской области рано утром во вторник, 17 сентября, сообщил 20-летний Александр, который заявил, что убил человека. Убийство произошло в квартире дома на проспекте Науки, где молодой человек проживал с Иоффе.

Также, по его словам, он и потерпевший выпивали, а потом Иоффе якобы принудил молодого человека к сексуальной связи. Тот, по данным "Фонтанки", в ответ схватил нож и ударил его больше 20 раз, а после этого уехал в Выборг, однако все равно решил признаться в содеянном.

Сотрудники полиции приехали в квартиру на проспекте Науки и действительно увидели тело Виталия Иоффе, известного петербургского политического активиста, который участвовал в различных пикетах и акциях.

Стоит отметить, что Александр тоже является активистом и представителем ЛГБТ*-сообщества.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ, Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру