ККИ освободил 54 незаконно используемых территорий Петербурга за месяц

За минувший месяц в Петербурге сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) освободили 54 незаконно используемых помещений нежилого фонда в 12 районах города, об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Рейды комитета были проведены в Адмиралтейском, Василеостровском, Калининском, Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Кронштадтском, Московском, Петроградском, Пушкинском, Красносельском и Центральном районах Петербурга.

На объектах занимались нелегальным оказанием услуг. Например, в помещениях были магазины одежды, кафе, салоны красоты, стоянки, гаражи и даже использовались как жилые помещения.

Сейчас все незаконно занимаемые помещения были освобождены и опечатаны. Ключи от них передали на хранение в районные жилищные агентства.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга