В Кремле пояснили, зачем нужно было увеличивать численность ВС РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что увеличение численности Вооруженных сил страны связано с увеличением количества угроз, об этом 17 сентября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова чиновника.

"Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах, нестабильностью на восточных рубежах", – сказал Песков.

Также пресс-секретарь добавил, что такая тяжелая обстановка требует принятия дополнительных мер.

Напомним, что президент России Владимир Путин увеличил численность Вооруженных сил РФ до 2 миллионов 389 тысяч человек.

Фото: ЗАКС.Ру