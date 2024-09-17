Жители Красногвардейского района смогут выбрать название для нового сквера

В Красногвардейском районе Петербурга местным жителям предложили выбрать название для нового сквера, об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе администрации района.

О том, что в районе появится новый сад, стало известно еще в октябре 2023 года. Новая зеленая зона продолжит сад "Времена года", ее сделают в едином стиле с садом.

Новое общественное пространство располагается на пересечении шоссе Революции и улицы Коммуны. Там находится старейшее петербургское предприятие – Охтинский пороховой завод, а также Охтинская плотина.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района