Во Второй гимназии на Казанской улице обвалился потолок

В Петербурге во Второй гимназии на Казанской улице начал проваливаться потолок, об этом 17 сентября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

Местом разрушения потолка стала столовая. По словам учеников гимназии, над ними начал разрушаться потолок. Часть плиток приземлилась на пол, а другая на столы.

Сотрудники учреждения вывели учеников из помещения. Директор гимназии сказала "Фонтанке", что лучше бы помогли школе, а после этого бросила трубку.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: unsplash.com