В ЗакСе предложили создать комиссию для согласования граффити

Депутат Законодательного собрания от фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов предложил создать комиссию для согласования объектов уличного искусства, которые были реализованы без одобрения комитета по градостроительству и архитектуре. Соответствующий законопроект внесен в парламент 12 сентября.

На настоящий момент, чтобы законно нанести граффити и иные объекты искусства на здание, нужно согласовать место, рисунок и время реализации с владельцем собственности, а проект эскиза со Смольным.

По данным КГА, на 2023 год не было ни одного согласованного граффити, а новые нелегальные появляются снова. В связи с требованиями законодательства, подобные объекты закрашивают, но не учитывают мнение общественности о каждом конкретном случае. Как считает Павлов, некоторые граффити могли бы стать культурным достоянием.

"Так, например, среди таких граффити можно выделить закрашенные портреты российского писателя Федора Михайловича Достоевского, предпринимателя Павла Дурова, актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, поэта Иосифа Бродского, советского писателя Даниила Хармса, граффити с изображением врача в костюме супергероя, созданное ко Дню медицинского работника и множество других", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Инициатива предполагает создание комиссии из чиновников Смольного, членов НКО в сфере уличного искусства, самих художников и почетных граждан города. Они должны будут определять, стоит ли закрашивать нелегальные граффити. Павлов предлагает решать судьбу арт-объектов простым большинством голосов.

Отметим, 17 сентября в группе администрации Центрального района сообщили, что за прошлую неделю сотрудники коммунальных служб закрасили 90 незаконных граффити.

фото ЗАКС.Ру