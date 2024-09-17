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Новости 18:51

Депутат ЗакСа обращался в полицию из-за женщины, закидавшей марафонцев яйцами

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа обращался в полицию из-за женщины, закидавшей марафонцев яйцами

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Павлов направил обращение начальнику УМВД по Московскому району из-за того, что в участников марафона "Пушкин-Петербург" некая женщина швыряла куриные яйца, об этом 17 сентября сообщила "Фонтанка.ру".

Инцидент произошел утром 15 сентября на Бассейной улице. Неизвестная женщина с балкона кидалась яйцами в сторону пробегающих мимо марафонцев. По мнению Павлова, делала она это "демонстративно и яростно, вопреки нормам морали и этики". В обращении депутата к начальнику УМВД по Московскому району также говорится, что своими действиями женщина могла нанести физический вред, психологическую травму и ущерб деловой репутации участникам и организаторам спортивного мероприятия. Он попросил полицию установить личность метательницы куриных яиц и привлечь ее к ответственности. 

По данным "Фонтанки.ру", правоохранители уже составили на женщину протокол о мелком хулиганстве. 

фото ЗАКС.Ру


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