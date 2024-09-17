В Комтрансе объяснили будущий рост цен на автостоянки стоимостью их эксплуатации

Предстоящее увеличение стоимости использования городских автостоянок и перехватывающих парковок вызвано ростом затрат на их эксплуатацию, рассказали изданию "Коммерсант - Санкт-Петербург" в комитете по транспорту 17 сентября.

В опубликованном накануне на сайте Смольного проекте распоряжения говорится о планах повысить тарифы за час стоянки на многих городских локациях в два раза. Цены на перехватывающие парковки могут вырасти в четыре раза. Распоряжение может вступить в силу с 1 октября 2024 года. Пока документ не был подписан.

Как заявили "Коммерсанту" в подведомственном комтрансу Центре управления парковками, тарифы на пользование городскими стоянками не поднимались с 2015 года, при этом стоимость их эксплуатации все это время росла.

"В соответствии с расчетами и анализом рынка была увеличена стоимость использования автостоянок до минимальной, но компенсирующей затраты на эксплуатацию. При этом неизменным остается точечный подход к тарификации — в зависимости от востребованности конкретной автостоянки", - цитирует издание ответ ведомства.

На сегодняшний день в Петербурге работает 13 городских автостоянок и 19 перехватывающих парковок.

фото ЗАКС.Ру