В Петербурге 18 сентября начнется похолодание

В Северной столице сегодня будет облачно и немного похолодает, об этом 18 сентября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Территорию города пересечет холодный фронтальный раздел. Давление будет высоким и составит 773 мм рт.ст, западный ветер усилится до 9 м/с. Дожди не ожидаются, несмотря на натекание облачности. Температура воздуха в городе составит +19…+21°, в Ленинградской области +18…+23°.

Как считает синоптик, четверг 19 сентября также пройдет без осадков, а воздух прогреется до +19…+21°.

фото ЗАКС.Ру