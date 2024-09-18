ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 9:07

В Петербурге 18 сентября начнется похолодание

фото ЗакС политика В Петербурге 18 сентября начнется похолодание

В Северной столице сегодня будет облачно и немного похолодает, об этом 18 сентября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус

Территорию города пересечет холодный фронтальный раздел. Давление будет высоким и составит 773 мм рт.ст, западный ветер усилится до 9 м/с. Дожди не ожидаются, несмотря на натекание облачности. Температура воздуха в городе составит +19…+21°, в Ленинградской области +18…+23°.

Как считает синоптик, четверг 19 сентября также пройдет без осадков, а воздух прогреется до +19…+21°.

фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости18 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама