В Мариинском дворце началась инаугурация Беглова

В Законодательном собрании Петербурга 18 сентября началась торжественная церемония вступления Александра Беглова в должность губернатора, передает корреспондент ЗАКС.Ру. На ней присутствуют спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, а также депутаты Государственной думы, почетные граждане города и чиновники из Смольного.

Сегодня глава города должен принести присягу, а также получить из рук спикера парламента Александра Бельского нагрудный знак главы города.

На церемонию были приглашены сотни людей. Кроме новоизбранных глав муниципалитетов, здесь собрались высокопоставленные сотрудники силовых ведомств, общественники, участники специальной военной операции, а также представители конфессий. Также в зале присутствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и предшественник Беглова на посту главы Петербурга Георгий Полтавченко.

Предыдущая инаугурация Беглова состоялась ровно пять лет назад, 18 сентября 2019 года. До прихода на губернаторский пост он временно исполнял обязанности главы Северной столицы.

Напомним, с 6 по 8 сентября в Петербурге прошли губернаторские выборы. За Беглова проголосовало 59% от общего числа заполнивших бюллетень избирателей. Всего в выборах приняло участие порядка 1,5 млн горожан. Конкуренцию ему составляли депутат Заксобрания Максим Яковлев (18%), мундеп Павел Брагин (11%), а также лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович (8%).

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру