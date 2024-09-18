Юрий Дудь* обжаловал штраф за непоставленные метки иноагента

Журналист Юрий Дудь* подал апелляционную жалобу на решение Таганского районного суда Москвы, оштрафовавшего его за непроставленные метки иностранного агента в публикациях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). Об этом 18 сентября сообщает ТАСС.

Таганский суд вынес решение о штрафе Дудю* в размере 40 тысяч рублей 8 августа. Причиной для этого стали пять постов в Telegram, где журналист не указал свой статус иностранного агента.

В карточке дела на сайте суда указано, что жалоба на постановление по делу об административном правонарушении поступила еще 10 сентября.

*Минюст внес Юрия Дудя в реестр иностранных агентов

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