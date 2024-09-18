В Ленобласти задержали 15 человек по делу о незаконной рубке леса

Свыше ста сотрудников правоохранительных органов были задействованы в операции по пресечению незаконной рубки леса в Тихвинском районе Ленобласти, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 18 сентября.

"На вертолете был совершен облет земельного участка, установлены места осуществления рубок лесных насаждений. Территория оцеплена полицейскими", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативных мероприятий были задержаны и допрошены 15 подозреваемых в заготовке и транспортировке древесины. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Проведены более десятка обысков в офисах и домах фигурантов. Ущерб от действий злоумышленников предварительно оценивается в 40 млн рублей.

По версии следствия, организатором незаконной рубки мог быть бенефициар компании, торгующей стройматериалами. Предполагается, что сын этого предпринимателя занимает пост гендиректора фирмы. С 2019 года земельный участок, где проводилась вырубка, якобы находился у них в аренде.

Как сообщили в ГУ МВД, предварительное расследование продолжается.

фото: кадр из видео ГУ МВД