ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:30

В Ленобласти задержали 15 человек по делу о незаконной рубке леса

фото ЗакС политика В Ленобласти задержали 15 человек по делу о незаконной рубке леса

Свыше ста сотрудников правоохранительных органов были задействованы в операции по пресечению незаконной рубки леса в Тихвинском районе Ленобласти, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 18 сентября. 

"На вертолете был совершен облет земельного участка, установлены места осуществления рубок лесных насаждений. Территория оцеплена полицейскими", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативных мероприятий были задержаны и допрошены 15 подозреваемых в заготовке и транспортировке древесины. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Проведены более десятка обысков в офисах и домах фигурантов. Ущерб от действий злоумышленников предварительно оценивается в 40 млн рублей.

По версии следствия, организатором незаконной рубки мог быть бенефициар компании, торгующей стройматериалами. Предполагается, что сын этого предпринимателя занимает пост гендиректора фирмы. С 2019 года земельный участок, где проводилась вырубка, якобы находился у них в аренде. 

Как сообщили в ГУ МВД, предварительное расследование продолжается. 

фото: кадр из видео ГУ МВД


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости18 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама