Госдума перенесла микроперепись населения на 2028 год

Депутаты Государственной Думы 18 сентября приняли в третьем чтении закон, согласно которому проведение микропереписи населения России переносится на 2028 год, сообщает ТАСС.

Выборочное федеральное статистическое наблюдение населения (микроперепись) должно было проводиться не позднее чем через пять лет после Всероссийской переписи. Таким образом процедура должна была пройти в 2026 году. Во время микропереписи охватывается примерно 5% населения.

В Росстате ранее пояснили "Парламентской газете", что перенос сроков вызван необходимостью получения исходных данных для выборки респондентов из новых регионов. Из-за сложившейся ситуации этот процесс требует серьезной подготовки. Кроме того, во время микропереписи планируют протестировать реестровый подход, когда бланки обследования предзаполняются за счет информации из государственных информационных систем.

Напомним, Всероссийская перепись населения в прошлый раз проходила в 2021 году.

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