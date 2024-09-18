"Сбер" приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке

С 18 сентября "Сбер" приостанавливает запись на сделки по программе семейной ипотеки, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу банка.

В качестве причины такого решения в банке назвали исчерпание лимита выделенных правительством средств. При этом в "Сбере" подчеркнули, что для клиентов, которые уже успели записаться на сделку, выдачи ипотечных кредитов будут производиться штатно.

Заявки по программе тоже продолжают приниматься. Запись на сделки же возобновится только после выделения дополнительного лимита.

По данным "Домклик", с июля 2024 года по программе "Семейной ипотеки" выдали 43,3 тысяч кредитов на сумму почти 237,1 млрд рублей.

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