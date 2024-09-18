Несколько человек задержаны после стрельбы у офиса Wildberries в Москве

Возле офиса Wildberries в центре Москвы прозошел конфликт со стрельбой, в результате которого, по предварительным данным были ранены три человека, сообщает 18 сентября ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек. По данным РИА "Новости", задержанных около десятка человек. "Интерфакс" сообщает о восьми.

Основатель онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале заявила, что в офис попыталась проникнуть группа людей вместе с совладельцем компании Владислав Бакальчуком. Она призвала правоохранительные органы взять ситуацию на контроль и сделать публичными итоги расследования о причинах произошедшего. По словам Татьяны Бакальчук, были ранены три человека. "Их состояние мы уточняем", - написала она.

Владислав Бакальчук в свою очередь ранее заявлял "Фонтанке", что приехал на переговоры в офис, где его атаковали неизвестные люди. Его супруга эту версию называет "абсурдной", заявляя, что встреча не была запланирована.

Напомним, в июне компания Wildberries сообщила об объединении с оператором наружной рекламы Russ. Владелец 1% акций ООО "Вайлдберриз" и муж основательницы онлайн-ретейлера Владислав Бакальчук выступил против этой сделки. Позже стало известно, что Татьяна Бакальчук подала на развод.

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