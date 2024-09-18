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Новости 15:47

В Петербурге стартовал IV Евразийский женский форум

фото ЗакС политика В Петербурге стартовал IV Евразийский женский форум

Представительницы 126 стран мира приехали в Петербург на IV Евразийский женский форум, который стартовал в городе в среду, 18 сентября, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В открытии форума поучаствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова и председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова.

В 2024 году в Петербург на форум приехали представительницы органов власти, корпораций и многих других важных организаций из 126 государств. 

"Женщины должны быть в авангарде построения более справедливого и равноправного многополярного миропорядка. Этот процесс набирает обороты, он неизбежен, его не остановить", – сказала Матвиенко.

Как отметил губернатор города Беглов, в петербургском правительстве 75% государственных служащих – женщины. В петербургской науке работают 40% женщин, а в области медицины 52%.

Фото: пресс-служба Смольного


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Матвиенко Валентина Ивановна




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