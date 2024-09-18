В России частично заработал сайт электронных повесток

В трех регионах России начали тестировать работу реестра электронных повесток, об этом 18 сентября сообщили на сайте реестра.

На данный момент Единый реестр воинского учета работает в Рязанской и Сахалинской областях и в Республике Марий Эл.

Войти в реестр можно с помощью аккаунта на "Госуслугах" или зарегистрироваться прямо на сайте. На сайте можно проверить наличие повестки на свое имя, уточнить дату и время явки в военкомат, а также получить выписку из реестра.

Также на сайте указано, как будут действовать новые правила призыва. Повестка считается врученной через семь дней после появления в реестре. В случае неявки в военкомат, призывник не сможет водить или регистрировать транспорт, получать кредиты, регистрировать ИП или самозанятость и выезжать из России.

Фото: скриншот страницы сайта реестрповесток.рф