ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:02

Александр Малькевич официально стал депутатом Заксобрания

фото ЗакС политика Александр Малькевич официально стал депутатом Заксобрания

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский вручил  новоизбранному депутату Александру Малькевичу удостоверение, которое подтверждает его новый статус. Это произошло на заседании 18 сентября перед торжественной церемонией вступления в должность губернатора Александра Беглова

Малькевич избрался в парламент по итогам дополнительных выборов в сентябре 2024 года. Он баллотировался от "Единой России". Это стало возможным после досрочного сложения полномочий единоросса Алексея Далматова, который покинул депутатское кресло летом 2023 года по личным причинам. 

В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру Малькевич рассказал, что завтра, 19 сентября, войдет в состав комиссии по вопросам законности, которую возглавляет Константин Чебыкин. Малькевич решил занять место во втором ряду, вместе с коллегами из "Единой России". Рядом с ним сидит Владимир Носов. Новый депутат занял кабинет на втором этаже. Он добавил, что с кнопками для голосования на рабочем месте он уже разобрался. Для него это труда не составило. 

- Конечно, ряд коллег меня по-дружески, по-отечески опекают, помогают освоиться, - рассказал Малькевич. 

Карьера Малькевича связана с журналистикой. Начинал работать корреспондентом еще в 1991 году. Трижды избирался в качестве муниципального депутата. Последние годы продолжал карьеру в качестве медиаменеджера. С 2017 года до избрания в парламент состоял в Общественной палате России. 

Константин Леньков / Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Малькевич Александр Александрович 




Новости18 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама