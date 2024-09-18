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Новости 17:16

В ГАТИ рассказали о завершении работ на 28 объектах городской среды в Петербурге

фото ЗакС политика В ГАТИ рассказали о завершении работ на 28 объектах городской среды в Петербурге

В Петербурге на 28 объектах городской среды завершились основные работы, об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Завершение работ зафиксировали специалисты Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга во время мониторинга территорий города. Уточняется, что работа над объектами началась в 2024 году.

Пока что официально объекты не открыли, однако на изменения можно посмотреть уже сейчас. Например, петербуржцы могут оценить обновленные пляжи "Дюны" и "Северный" или муниципальный парк в Репино.

Также в Стрельне и в Ломоносове появились современные площадки для выгула собак.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга


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