СК возбудил уголовное дело из-за стрельбы в офисе маркетплейса Wildberries

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Москве в офисе маркетплейса Wildberries в Романовом переулке, об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следователей, в результате произошедшего пострадали семь человек, двое из них сотрудники правоохранительных органов. Еще два человека скончались от полученных травм.

Всех пострадавших на данный момент госпитализировали в медицинские учреждения.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), о покушении на убийство нескольких лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), о незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ), о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и о самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру