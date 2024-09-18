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Новости 19:49

Делегация из ОАЭ приехала в Петербург для сотрудничества в сфере образования

фото ЗакС политика Делегация из ОАЭ приехала в Петербург для сотрудничества в сфере образования

В Петербург на неделю приехала делегация министерства образования Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для обсуждения вопросов взаимодействия, об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Делегацию возглавляет заместитель министра образования Михоммед Хамза Аль Касим. Основная цель визита – обсуждение вопросов взаимодействия ОАЭ и правительства Петербурга. Также делегация ознакомится с достижениями высшего и среднего профессионального образования.

Представители министерства из ОАЭ также посетят ведущие петербургские образовательные учреждения, встретятся с ректорами вузов и руководителями профильных ведомств.

Сейчас от Смольного с представителями делегации уже встретился вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин.

Фото: пресс-служба Смольного


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