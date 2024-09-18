На Ульянке в вагоне электрички "Ораниенбаум – Петербург" произошло возгорание

На Балтийском направлении Октябрьской железной дороги задымилась электричка по маршруту "Ораниенбаум – Петербург", об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Возгорание произошло вечером в среду, 18 сентября, на остановочном пункте Ульянка. Задымление случилось в воздухоотводе вагона.

В результате произошедшего никто не пострадал. Пассажиров электропоезда пересадили на другую электричку. Уточняется, что пожар никак не повлиял на движение пригородных поездов.

Сейчас прокуратура проверяет все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру