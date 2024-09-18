На Обуховской Обороны машина сотрудников ГАИ сбила ребенка на велосипеде

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием полицейского автомобиля и ребенка, об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел днем в среду, 18 сентября, на пересечении проспекта Обуховской Обороны и улицы Щелгунова.

По предварительным данным, автомобиль сотрудников ГАИ Тосненского района Ленобласти с включенными маячками и сиреной проезжали перекресток на красный сигнал светофора. В этот момент дорогу проезжала 11-летняя девочка на велосипеде.

Велосипедистка ехала на зеленый сигнал светофора для пешеходов, однако с транспорта не слезла. По итогу полицейские сбили школьницу. Сотрудники ДПС оказали ей первую помощь на месте происшествия и вызвали скорую.

Медики оценивают состояние здоровья ребенка как тяжелое. У нее диагностировали различные травмы головы. Сейчас она находится в реанимации.

Фото: ЗАКС.Ру