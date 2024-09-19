ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 9:19

В Петербурге 19 сентября ожидается теплым и без дождей

фото ЗакС политика В Петербурге 19 сентября ожидается теплым и без дождей

В Северной столице сегодня будет солнечно и без осадков, об этом 19 сентября сообщил в своем канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус

Город окажется под влиянием гребня скандинавского антициклона, сохранится сухая и солнечная погода. Как считает синоптик, климатическая норма температуры превышена на 4-5°. 

Воздух в городе прогреется до +18…+20°, а в Ленинградской области до +18…+23°.  Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 773 мм рт. ст.

Пятница, 20 сентября также прогнозируется без осадков с температурой воздуха +18…+20°.

фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости19 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама