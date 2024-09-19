В Петербурге 19 сентября ожидается теплым и без дождей

В Северной столице сегодня будет солнечно и без осадков, об этом 19 сентября сообщил в своем канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Город окажется под влиянием гребня скандинавского антициклона, сохранится сухая и солнечная погода. Как считает синоптик, климатическая норма температуры превышена на 4-5°.

Воздух в городе прогреется до +18…+20°, а в Ленинградской области до +18…+23°. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 773 мм рт. ст.

Пятница, 20 сентября также прогнозируется без осадков с температурой воздуха +18…+20°.

фото ЗАКС.Ру