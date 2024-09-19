Закон о бесплатном проезде для дачников-льготников прошел первое чтение

Законодательное собрание Петербурга 19 сентября в первом чтении поддержало законопроект о бесплатном проезде на пригородных поездах для льготных категорий граждан в период с 27 апреля по 31 октября, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Бесплатный проезд и раньше был доступен для определенных лиц, но оплачивался он по отдельным договорам Смольного с транспортными компаниями. Теперь эту норму собираются закрепить в Социальном кодексе.

Льготный проезд предлагается распространить на пенсионеров, ветеранов труда, а также почетных доноров и другие категории граждан. Обычно бесплатный проезд для них действует на 60 маршрутах на дачные участки и в садоводческие товарищества.

"Проектом закона предлагается с 01.01.2025 на постоянной основе для отдельных категорий граждан закрепить в Социальном кодексе право на ежегодный проезд с 27 апреля по 31 октября в размере полной стоимости проезда за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в автобусах пригородного сообщения, обслуживаемых перевозчиками", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

По подсчетам Смольного, в 2025 году на эти цели потребуется выделить из городской казны 227 тысяч рублей.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру