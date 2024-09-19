В ЗакСе обсудили квоты для работодателей по найму инвалидов

Заксобрание Петербурга приняло в первом чтении законопроект, который устанавливает квоты для работодателей с достаточной среднесписочной численностью сотрудников от 35 работников по приему на работу инвалидов. Квота, в случае принятия закона, для таких компаний составит 2%. Для организаций, в которых трудится более 100 человек — 2,5%. Депутаты поддержали инициативу на заседании 19 сентября.

Инициатива подготовлена в соответствии с федеральным законом, который регулирует трудоустройство инвалидов в России. Поправки в городской закон подготовили в комитете по законодательству и бюджетно-финансовом комитете. Согласно тексту законопроекта, освобождены от этой квоты будут организации — общественные объединения инвалидов, а также иные предприятия, в отношении которых будет принято постановление правительства России.

С критикой законопроекта выступил член фракции КПРФ Александр Рассудов. По его мнению, бороться с безработицей среди людей с ограниченными возможностями нужно с помощью создания благоприятных условий для их трудоустройства, а не введением квот для работодателей. Он предположил, что ученый Стивен Хокинг смог реализовать себя не из-за квот.

В поддержку законопроекта проголосовали 48 депутатов. Поправки от депутатов будут принимать до конца пятницы, 20 сентября.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру