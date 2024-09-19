Постройки Василеостровского трамвайного парка признали региональными памятниками

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга решил внести здание котельной, дымовую трубу и кладовую смазочных материалов Василеостровского трамвайного парка в единый государственный реестр объектов культурного наследия, сообщили в пресс-службе ведомства 19 сентября.

В 2023 году члены Совета по сохранению культурного наследия поддержали проект ­­реставрации Василеостровского трамвайного парка для создания музея электротранспорта и рекомендовали Горэлектротрансу направить в КГИОП заявление о выявлении построек с признаками объектов культурного наследия.

Трамвайный парк на Васильевском острове начал свою работу в 1907 году. "Кроме этого трамвайный парк обладает большим мемориальным значением – это был один из парков, возобновивших движение трамваев 15 апреля 1942 года", - подчеркнули в КГИОП.

В мае 2023 года был объявлен конкурс на разработку проекта музея электротранспорта. Единственным участником и победителем конкурса стала "Студия 44" Никиты Явейна, напоминает MR7.

На территории парка планируется запустить движение экскурсионного ретромаршрута и прогулочного трамвая. Экспозиция музея будет размещена в исторических зданиях вагонных сараев. В комитете сообщили, что проектирование выставочного комплекса должно завершиться в ближайшее время.

фото с сайта КГИОП