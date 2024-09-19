ККИ освободил более 30 незаконно используемых территорий Петербурга

За две недели в Петербурге сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) освободили 32 незаконно используемых помещений нежилого фонда в пяти районах города, об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Рейды комитета были проведены в Выборгском, Невском, Пушкинском, Красносельском и Приморском районах Петербурга.

На объектах занимались нелегальной продажей овощей, фруктов, непродовольственных товаров и многого другого. Территории были освобождены рядом со станциями метро "Пролетарская", "Улица Дыбенко" "Проспект Просвещения", "Проспект Большевиков", а также на Туристской улице, Ленинском проспекте, рядом с "Лахта-Центром" и так далее.

Продовольственные товары ожидает ликвидация, а остальные вещи торговцев находятся на складе временного хранения. Владельцев незаконных точек привлекут к административной ответственности.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга