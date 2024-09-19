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Новости 17:17

В Петербурге соцвыплаты на покупку жилья получили 4,5 тысяч семей в 2024 году

фото ЗакС политика В Петербурге соцвыплаты на покупку жилья получили 4,5 тысяч семей в 2024 году

В Петербурге с начала 2024 года социальные выплаты на улучшение условий жилья получили 4,5 тысячи семей, об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Общая сумма выданных жилищных свидетельств составила 17,8 млрд рублей. По данным жилищного комитета Петербурга, план выполнен на 86%. На 2024 год запланированы выплаты для 5,2 тысяч семей на общую сумму 20,7 млрд рублей.

В первую очередь поддержку от города получают жители расселяемых коммунальных квартир, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, заемщики и созаемщики по ипотеке и очередники.

В комитете уточнили, что в этом году выдача жилищным свидетельств происходит с опережением графика прошлого года.

Фото: ЗАКС.Ру


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