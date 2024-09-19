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Новости 17:47

На Среднем проспекте В.О. автомобиль влетел в витрину магазина и сбил курьера

фото ЗакС политика На Среднем проспекте В.О. автомобиль влетел в витрину магазина и сбил курьера

На Васильевском острове в Петербурге автомобиль марки Volvo влетел в витрину магазина после столкновения с другим автомобилем, об этом 19 сентября сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, ДТП произошло днем в четверг, 19 сентября, на Среднем проспекте В.О.. При повороте водитель автомобиля Kio Rio врезался в Volvo, который двигался по встречной полосе.

От удара второй автомобиль вылетел на тротуар и влетел в витрину магазина, сбив по пути курьера на мопеде, его увезли в тяжелом состоянии в больницу.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и ЛО


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