Суд освободил Антонину Мартынову по делу о попытке убийства дочери 16 лет назад

Первый апелляционный суд общей юрисдикции освободил из-под стражи бывшую жену главного редактора "Новая газета Европа"* Кирилла Мартынова** Антонину Мартынову по делу о покушении на убийство дочери, об этом 19 сентября пишет ТАСС.

Суд поменял ей девять лет в колонии общего режима на восемь лет условного срока и признал смягчающими обстоятельствами ее поведение после преступления в виде попыток сгладить причиненный вред.

Мартынова была в федеральном розыске 16 лет по этому делу, задержать ее удалось только в 2024 году. По данным суда, в 2007 году женщина сбросила с лестничного проема свою дочь Алису, так как та мешала ей строить отношения с мужчиной.

По мнению самой Мартыновой, произошедшее в 2007 году – несчастный случай.

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