СК, МВД и Роспотребнадзор проверили кафе с мигрантами в Адмиралтейском районе

Следственный комитет в Адмиралтейском районе Петербурга провел рейд по выявлению нелегальной миграции, об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Решение о проведении рейда по признакам преступления по статье об организации незаконной миграции (ст.322.1 УК РФ) было принято после проведения личного приема и.о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олегом Бобковым, где был зарегистрирован материал процессуальной проверки.

Следователи, а также сотрудники МВД и Роспотребнадзора провели рейд в кафе, о котором рассказали местные жители.

В ходе проверок специалисты из Роспотребнадзора зафиксировали нарушения в сфере оказания услуг общественного питания, а следователи обнаружили троих иностранных граждан, которые находятся в России нелегально. Их привлекут к административной ответственности.

Фото: ЗАКС.Ру