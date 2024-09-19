Петербург столкнулся с 10-балльными пробками и толпой в метро вечером 19 сентября

В Петербурге собрались огромные пробки не только на улицах, но и в метрополитене, об этом 19 сентября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев и пресс-службу подземки.

Из-за пробок в городе увеличился пассажиропоток в метро, поэтому на одной из ключевых станций на юге Петербурга "Московская" появилась очередь на входе в вестибюль. Также пробку из пассажиров подземки заметили на переходе со станции "Владимирская" на станцию "Достоевская".

В это же время, вечером 19 сентября, в городе были зафиксированы 10-балльные пробки. Особенно сложная ситуация как раз сложилась в южной части Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру