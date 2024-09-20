Погода 20 сентября в Петербурге обещает быть ветреной

В Петербурге обещают сухую, но ветреную погоду, об этом 20 сентября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием гребня скандинавского антициклона. Из-за этого в городе будет сухая и ветреная погода с переменной облачностью и полным отсутствием дождей.

Воздух прогреется до +18…+20 градусов. Ветер западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу, 21 сентября, осадков не ожидается, однако температура будет еще ниже – воздух максимально прогреется до +17 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру