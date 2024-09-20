В ФАС обратились интернет-провайдеры из-за замедления YouTube

Ассоциация российских региональных операторов связи "Ростелесеть" пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за замедления работы видеохостинга YouTube, об этом 20 сентября пишет РБК со ссылкой на ведомство.

Ассоциация требует возбудить производство из-за нарушения закона "О защите конкуренции". Как отмечают операторы, в России были созданы неконкурентные условия с помощью неравномерного замедления работы YouTube и других сервисов Google.

По данным провайдеров, у операторов сотовой связи замедление не такое сильное, как у интернет-провайдеров, поэтому пользователи начали переходить на сотовых операторов, что нарушает правила свободного рынка.

Также в жалобе сказано, что ассоциация предлагает признать виновными тех, кто нарушил антимонопольное законодательство.

В ФАС подтвердили, что жалоба им приходила. На рассмотрение у ведомства есть месяц с возможностью продления на два месяца.

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