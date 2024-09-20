С самокатчика взыскали около 1,4 млн рублей за сбитую на Южном шоссе пенсионерку

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга добилась взыскания с электросамокатчика почти 1,4 млн рублей в пользу пенсионерки за наезд, об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Инцидент с электросамокатом и пенсионеркой произошел еще летом 2023 года. Женщина выходила на остановке на Южном шоссе из автобуса. В этот момент в нее влетел человек на электросамокате.

Женщина упала на землю и ударилась головой. Сам самокатчик бросился помогать пострадавшей и вызвал скорую. В больнице ей диагностировали множественные переломы и травмы, из-за чего она полгода была на больничном и не могла работать.

Прокурор потребовал взыскать с самокатчика компенсацию морального вреда на сумму в размере 900 тысяч рублей и утраченный заработок в размере 497 тысяч рублей. Суд требование решил удовлетворить.

Фото: ЗАКС.Ру