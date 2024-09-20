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Новости 13:18

На Комендантском блокадница выпала из автобуса и получила перелом бедра

фото ЗакС политика На Комендантском блокадница выпала из автобуса и получила перелом бедра

В Приморском районе Петербурга жительницы блокадного Ленинграда выпала из автобуса и попала в больницу с переломами, об этом 20 сентября пишет "Фонтанка.ру".

Как рассказала 84-летняя пенсионерка, она зашла в автобус на остановке на Комендантском проспекте. Потом транспорт начал движение, однако двери были не закрыты, и блокадница выпала из автобуса на дорогу.

Пожилая женщина вызвала скорую помощь. В больнице Святого Георгия ей диагностировали перелом бедренной кости. Она была помещена в травматологическое отделение.

Издание "Фонтанка" обратилось к перевозчикам, которые обслуживают маршруты на Комендантском проспекте, однако ни один из них о случившемся ничего не слышал.

Фото: ЗАКС.Ру


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