Петербуржцы с 23 сентября смогут купить "Подорожник" с дизайном в честь 30-летия ЗакСа

В Петербурге выпустили проездную карту "Подорожник" с дизайном в честь 30-летия Законодательного собрания города, об этом 20 сентября в своем Telegram-канале написал председатель парламента Александр Бельский.

Купить карту петербуржцы смогут с понедельника, 23 сентября, в любой кассе метрополитена или в одной из точек продаж.

"Здорово, что свой юбилейный "Подорожник" появился и у Законодательного Собрания. Теперь 30-летие парламента мы отмечаем действительно всем городом", – написал Бельский.

Спикер отметил, что для петербуржцев "Подорожник" не просто проездной, а памятный сувенир, а некоторые даже охотятся за фирменными карточками специально и коллекционируют их.

Фото: Telegram-канал Александра Бельского